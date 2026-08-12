Serie D, il calendario ufficiale del Milan Futuro: si comincia in casa
La Serie D ha comunicato il calendario ufficiale del girone B, quello in cui figura anche il Milan Futuro di mister Navarro. L'esorio in campionato nel weekend del 6 settembre in casa contro il Caldiero Terme. La prima gara in trasferta invece sarà il fine settimana successiva contro il Palazzolo. Il big match contro il Chievoverona il 18 ottobre (in trasferta) e il 21 febbraio (in casa).
MILAN FUTURO, IL CALENDARIO
GIRONE DI ANDATA
1ª Giornata (06/09/2026): Milan Futuro vs Caldiero Terme
2ª Giornata (13/09/2026): Palazzolo vs Milan Futuro
3ª Giornata (16/09/2026): Milan Futuro vs Brusaporto
4ª Giornata (20/09/2026): Villa Valle vs Milan Futuro
5ª Giornata (27/09/2026): Milan Futuro vs Piacenza
6ª Giornata (04/10/2026): Pavonese vs Milan Futuro
7ª Giornata (11/10/2026): Milan Futuro vs Rovato
8ª Giornata (18/10/2026): Chievoverona vs Milan Futuro
9ª Giornata (25/10/2026): Milan Futuro vs Club Milano
10ª Giornata (01/11/2026): Virtus Verona vs Milan Futuro
11ª Giornata (08/11/2026): Milan Futuro vs V. Ciseranobergamo
12ª Giornata (15/11/2026): Leon vs Milan Futuro
13ª Giornata (22/11/2026): Milan Futuro vs Tritium
14ª Giornata (29/11/2026): Milan Futuro vs Real Calepina
15ª Giornata (06/12/2026): Nibbiano e Valtidone vs Milan Futuro
16ª Giornata (13/12/2026): Milan Futuro vs Scanzorosciate
17ª Giornata (20/12/2026): Fiorenzuola vs Milan Futuro
GIRONE DI RITORNO
18ª Giornata (06/01/2027): Caldiero Terme vs Milan Futuro
19ª Giornata (10/01/2027): Milan Futuro vs Palazzolo
20ª Giornata (17/01/2027): Brusaporto vs Milan Futuro
21ª Giornata (24/01/2027): Milan Futuro vs Villa Valle
22ª Giornata (31/01/2027): Piacenza vs Milan Futuro
23ª Giornata (07/02/2027): Milan Futuro vs Pavonese
24ª Giornata (14/02/2027): Rovato vs Milan Futuro
25ª Giornata (21/02/2027): Milan Futuro vs Chievoverona
26ª Giornata (28/02/2027): Club Milano vs Milan Futuro
27ª Giornata (14/03/2027): Milan Futuro vs Virtus Verona
28ª Giornata (21/03/2027): V. Ciseranobergamo vs Milan Futuro
29ª Giornata (25/03/2027): Milan Futuro vs Leon
30ª Giornata (04/04/2027): Tritium vs Milan Futuro
31ª Giornata (11/04/2027): Real Calepina vs Milan Futuro
32ª Giornata (18/04/2027): Milan Futuro vs Nibbiano e Valtidone
33ª Giornata (25/04/2027): Scanzorosciate vs Milan Futuro
34ª Giornata (02/05/2027): Milan Futuro vs Fiorenzuola
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan