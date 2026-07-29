Primo Piano UFFICIALE: Lorenzo Calvani è un nuovo calciatore del Milan

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Lorenzo Calvani, difensore classe 2008, è stato ufficializzato come un nuovo calciatore del Milan: arriva dalla Lazio per 2,5 milioni

Il Milan ufficializza un nuovo giovane per il progetto di Milan Futuro. Si tratta del giovane difensore classe 2008 Lorenzo Calvani, acquistato dalla Lazio per 2.5 milioni, come riportato nelle settimane scorse da MilanNews.it: un'operazione disgiunta rispetto a quella che ha portato Gila al Milans sempre dalla Lazio. Di fatto mancava solo l'ufficialità che è arrivata oggi tramite il comunicato ufficiale sul sito del club rossonero. Per il momento Calvani si aggregherà alla Primavera di mister Renna ma in generale farà parte del progetto della seconda squadra rossonera di mister Navarro.

CALVANI AL MILAN: IL COMUNICATO UFFICIALE

Il comunicato ufficiale con cui il Milan ha annunciato l'acquisto di Lorenzo Calvani, difensore classe 2008: "AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Lorenzo Calvani, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. Il difensore, nato nel 2008, arriva dalla SS Lazio e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri.