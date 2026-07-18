Mister Navarro: "La mia priorità i ragazzi di Milan Futuro: portarli in Prima Squadra"

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Sergio Navarro, nuovo allenatore del Milan Futuro, ha fissato i paletti per questa sua nuova esperienza alla guida della seconda squadra rossonera

Non solo Milan prima squadra, in questa nuova stagione anche il Milan Futuro riparte con un assetto totalmente rinnovato. Dopo un anno e mezzo ha salutato Massimo Oddo ed è stato chiamato un tecnico straniero, lo spagnolo Sergio Navarro, forte di una grande esperienza nel lavoro con il talento giovanile specialmente in Spagna. Oggi il sito ufficiale del Milan propone alcune dichiarazioni dell'allenatore iberico a margine dell'inizio della nuova stagione sportiva.

LA MIA PRIORITÀ SONO I RAGAZZI DI MILAN FUTURO

"Sono stato un giovane calciatore anch'io, ho fatto il salto dalle giovanili alla Prima Squadra del Villarreal, ma non ho incontrato grandi maestri. È stato lo stimolo per specializzarmi nella crescita dei talenti. Ho visto il calcio giovanile da diverse prospettive. Sono stato Responsabile dell'Area Metodologica, del Settore Giovanile, Assistente Tecnico in Prima Squadra e Capo Allenatore. Quest'ultimo è il ruolo che oggi sento mio e che interpreto sulla base delle esperienze vissute fino a ora. I ragazzi di Milan Futuro adesso sono la mia priorità: vorrei farli crescere non solo tecnicamente, ma anche come uomini, per portarli a essere, nel giro di qualche anno, all'altezza della Prima Squadra del Milan"