Calciomercato Milan Futuro, ufficiale l'arrivo del classe 2008 Edoardo Zanaga

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Edoardo Zanaga è un nuovo giocatore del Milan: l'attaccante, nato nel 2008, farà parte del progetto di Milan Futuro

Nuovo colpo per Milan Futuro, dopo quello di Evan Guernier: il club rossonero ha chiuso un acquisto che negli scorsi giorni era dato quasi per certo. A Milanello, alla corte del nuovo tecnico Navarro, arriva l'attaccante classe 2008 Edoardo Zanaga. Il giovane talento è stato acquistato dall'Empoli e si metterà in mostra con i colori rossoneri nel campionato di Serie D.

MILAN FUTURO, UFFICIALE L'ARRIVO DI ZANAGA

Il comunicato ufficiale con cui il Milan ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante classe 2008 Edoardo Zanaga: "AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Edoardo Zanaga, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. L'attaccante, nato nel 2008, arriva dall'Empoli FC e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri".