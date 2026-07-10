Oddo saluta Milan Futuro: "Contento di aver migliorato i ragazzi, ho visto un percorso positivo. Diversi di loro partiranno con la prima squadra quest’anno"

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Massimo Oddo parla della sua esperienza col Milan Futuro

Pochi giorni fa Massimo Oddo ha salutato il Milan Futuro, lasciando il ruolo di allenatore della formazione Under 23 rossonera. Oddo e i suoi ragazzi, che nell'ultima stagione hanno militato in Serie D, non sono riusciti a raggiungere la promozione in Serie C. Il tecnico abruzzese, che ha da poco compiuto 50 anni, racconta la sua esperienza a Gazzetta.it. Le sue parole.

Il primo aggettivo che le viene in mente per descrivere l’esperienza appena conclusa con Milan Futuro?

“Sono contento di quello che ho fatto. Contento di aver migliorato i ragazzi, ho visto un percorso positivo. Diversi di loro partiranno con la prima squadra quest’anno. Dall’esterno si percepiva che dovessimo vincere il campionato di D, ma non era assolutamente così. Non mi è mai stato chiesto questo e comunque era un obiettivo quasi inarrivabile: noi abbiamo giocato con un’età media di 18-19 anni, parliamo di una categoria complessa. E poi c’erano giocatori che andavano e venivano tra prima squadra e Primavera, ti devi adattare alle esigenze di tutti. Il nostro unico obiettivo era migliorare i giovani, e dovevi farlo con quelli che avevi in quel momento. In pratica, non erano mai gli stessi, quindi la difficoltà più grande è creare un gruppo. Però non lo definirei un limite, è qualcosa che fa parte di quel progetto”.