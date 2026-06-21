Non solo la dirigenza sportiva: manca anche l'allenatore del Milan Futuro

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Se la prima squadra ha il suo nuovo allenatore, manca invece ancora quello del Milan Futuro visto che ad inizio luglio Massimo Oddo darà le sue dimissioni

Come anticipato da Milannews.it qualche giorno fa, ad inizio luglio Massimo Oddo rassegnerà le proprie dimissioni da allenatore del Milan Futuro. Dunque, oltre a trovare un direttore tecnico e un direttore sportivo, al Milan manca anche il tecnico della sua seconda squadra che non si scioglierà e continuerà a giocare nel campionato di Serie D dove, quest'anno, ha chiuso in zona playoff.

MILAN FUTURO, NUOVO ALLENATORE DALL'ESTERO?

Come si sta chiaramente vedendo in questi ultimi giorni e in generale nelle ultime settimane, l'idea di Cardinale è fare un Milan internazionale e senza figure italiane al suo interno, a livello di organigramma. Questa filosofia, secondo quanto appreso da MilanNews.it, verrà perseguita anche per il Milan Futuro. -Dunque è molto probabile che per la scelta del nuovo allenatore la proprietà si muova seguendo le piste estere e portando un tecnico straniero alla guida della seconda squadra.