Non solo la dirigenza sportiva: manca anche l'allenatore del Milan Futuro
Come anticipato da Milannews.it qualche giorno fa, ad inizio luglio Massimo Oddo rassegnerà le proprie dimissioni da allenatore del Milan Futuro. Dunque, oltre a trovare un direttore tecnico e un direttore sportivo, al Milan manca anche il tecnico della sua seconda squadra che non si scioglierà e continuerà a giocare nel campionato di Serie D dove, quest'anno, ha chiuso in zona playoff.
MILAN FUTURO, NUOVO ALLENATORE DALL'ESTERO?
Come si sta chiaramente vedendo in questi ultimi giorni e in generale nelle ultime settimane, l'idea di Cardinale è fare un Milan internazionale e senza figure italiane al suo interno, a livello di organigramma. Questa filosofia, secondo quanto appreso da MilanNews.it, verrà perseguita anche per il Milan Futuro. -Dunque è molto probabile che per la scelta del nuovo allenatore la proprietà si muova seguendo le piste estere e portando un tecnico straniero alla guida della seconda squadra.
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