Milan Futuro, il progetto continuerà. Ma senza Oddo in panchina
Nelle ultime ore, si è vociferato che il progetto di Milan Futuro potesse chiudere, ma non sarà così: il progetto andrà avanti e continueranno a coordinarlo Jovan Kirovski e Vincenzo Vergine. Lo scrive questa mattina Tuttosport che spiega che, nonostante i risultati non siano stati positivi in questi anni, la proprietà ha apprezzato il lavoro svolto in sintonia dai due dirigenti il percorso intrapreso negli ultimi dodici mesi e la valorizzazione dei giocatori.
Il progetto non verrà quidi cancellato e andrà avanti, ma con una novità importante: non ci sarà infatti più Massimo Oddo che lascerà la panchina del Milan Futuro dopo circa un anno e mezzo (da febbraio 2025 quando sostituì l'esonerato Daniele Bonera). La seconda squadra rossonera verrà iscritta al campionato di Serie D e poi si vedrà se per caso si creeranno le condizioni per essere ripescata in Serie C.
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