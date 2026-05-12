Milan Futuro sconfitto ai Play Off dal Chievo. Cosa succede e che possibilità di ripescaggio hanno i rossoneri con le nuove priorità

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Nei giorni scorsi la FIGC ha pubblicato una nota con tutti gli aggiornamenti riguardanti i possibili ripescaggi in Serie C per le squadre di Serie D. Di seguito alcuni punti salienti che riguardano il Milan Futuro.

"Il Consiglio ha approvato le procedure, i criteri e i termini per l’integrazione delle carenze di organico nei campionati professionistici. Nello specifico, è stata mantenuta la struttura dello scorso anno, aggiornando solo la priorità nei ripescaggi in Lega Pro che per la prossima stagione sportiva prevede, in virtù del criterio dell’alternanza, il seguente ordine: una nuova Seconda Squadra di Serie A, Lega Pro, Serie D ed eventuale Seconda Squadra di Serie A partecipante al campionato di Serie D. Il termine perentorio per la presentazione della domanda di integrazione di organico relativa alle riammissioni, sostituzioni e ripescaggi è stato fissato per il 20 luglio 2026.

Il Milan Futuro, che quest'anno ha partecipato al campionato di Serie D, in caso di un'eventuale domanda di ripescaggio per la Serie C si troverebbe in fondo alla graduatoria.

I ragazzi di mister Massimo Oddo, che potrebbe non essere l'allenatore per la prossima stagione, hanno terminato il campionato regolare al quarto posto con 56 punti, dietro Folgore Caratese, Casatese e Chievo Verona, guadagnando così l'accesso ai Play Off di categoria.

La sfida contro la nuova società clivense, che ha schierato calciatori come Douglas Costa, Paloschi e Baselli è terminata 2-1 per i padroni di casa. In gol proprio l'ex Juve Douglas Costa, mentre per il Milan Futuro aveva trovato la rete Sardo, classe 2005 prelevato a gennaio dal Monza. La sfida si è protratta ai tempi supplementari, con il Chievo che l'ha spuntata al minuto 119 con un rigore di Costantino.

I rossoneri escono così già in semifinale, ma è una sconfitta che, tolta la delusione per il risultato, non sposta praticamente nulla in termini di una possibile promozione. Questo perché i Play Off della Lega Nazionale Dilettanti non funzionano come nelle serie professionistiche: sono utili a creare una graduatoria utile ai possibili ripescaggi. Il Milan Futuro, essendo una Seconda Squadra di Serie A, non avrebbe trovato nessun giovamento concreto anche con un'eventuale vittoria. A meno di cataclismi tra tante squadre di Serie C il Milan Futuro anche l'anno prossimo giocherà in Serie D, continuando a dare possibilità a calciatori giovani, con focus sulle annate 2008 e 2009.