La prima squadra non segna, il Milan Futuro ne fa 10: in gol Balentien e Chaka

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Il Milan stenta a segnare: con la partita di oggi in casa del Sassuolo, persa 2-0, è rimasto solamente uno il gol segnato nelle ultime cinque partite. Un dato davvero allarmante e che ormai racconta di una squadra non solo in crisi, ma totalmente in tilt. E se la prima squadra non segna e non tira in porta, il Milan Futuro ne fa addirittura 10. La seconda squadra di Massimo Oddo, nell'ultima giornata del girone B di Serie D, ha vinto per 10-1 contro la Vogherese, ultima in classifica.

Tornato in campo oggi ha segnato anche Cheveyo Balentien, così come Chaka Traorè. Il mattatore però è stato Magrassi con una tripletta. Gli altri marcatori, oltre a un autogol: Branca, Pagliei, Perera e Menon. Ora i playoff di Serie D, che non danno la certezza della promozione in Serie C, che i rossoneri giocheranno contro il Chievo Verona: il Milan Futuro ha chiuso al 4° posto mentre i clivensi appena una posizione davanti a loro. L'altro playoff del girone sarà Casatese Merate contro l'AC Leon.