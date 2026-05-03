Milan Futuro, maglietta dedicata a Tassotti prima della Vogherese

Milan Futuro, maglietta dedicata a Tassotti prima della VoghereseMilanNews.it
Oggi alle 15:48MILAN FUTURO
di Manuel Del Vecchio

Prima del fischio d'inizio di Milan Futuro-Vogherese, i rossoneri hanno esposto durante la foto di squadra una maglia per mister Tassotti con la scritta: Ti aspettiamo Tasso. L'assistente di mister Oddo oggi è assente un piccolo intervento chirurgico.

MILAN FUTURO-VOGHERESE, LE FORMAZIONI UFFICIALI.

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Pagliei, Vladimirov, Perera; Geroli, Sala, Branca; Menon, Magrassi, Chaka Traorè. A disp.: Longoni, Dalpiaz, Colombo, Minotti, Seedorf, Balentien, Sardo, Asanji, Ossola. All. Oddo

VOGHERESE: Maglieri; Fasano, Sotelo Guerra, Scarfì, Russo, Ricci, Prinelli, Mazzola, Di Rienzo, Zito, Cammarota. A disp.: Selvaggio, Nicosia, Salomone, Lipodio, Montesano, Bisogno, Oumarou, Manelli, Folli. All. Salute 