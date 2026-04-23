Milan Futuro, la classifica aggiornata dopo l'ultima sconfitta
Domenica pomeriggio, in contemporanea a Verona-Milan, è sceso in campo anche il Milan Futuro che è uscito sconfitto dallo stadio Chinetti di Solbiate Arno contro la Varesina nella gara valida per la 32^ giornata di Serie D. A decidere la sfida è stato un gol al 76' di Baud Banaga. In classifica, la formazione di Massimo Oddo resta così fermo a 50 punti al quinto posto.
SERIE D GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Folgore Caratese 65 (promossa in Serie C)
2. Chievo Verona 56
3. Casatese Merate 55
4. Leon 52
5. Milan Futuro 50
6. Brusaporto 48
7. Villa Valle 47
8. Scanzorosciate 46
9. Virtus Ciserano Bergamo 45
10. Oltrepò 44
11. Caldiero Terme 41
12. Real Calepina 41
13. Castellanzese 40
14. Breno 34
15. Pavia 34
16. Varesina 34
17. Nuova Sondrio 28
18. Vogherese 8
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