Milan Futuro, oggi si torna in campo: alle 15:00 la sfida alla Varesina
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Questa pomeriggio, allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, i rossoneri di Milan Futuro tornano in campo per la terzultima giornata, la 32°, di Serie D girone B. La squadra di Mister Oddo ospita la Varesina, sconfitti nell'incontro precedente dal Chievo Verona per 1-0, alle ore 15:00. Di seguito la classifica aggiornata:
SERIE D GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Folgore Caratese 64
2. Chievo Verona 55
3. Casatese Merate 52
4. Leon 51
5. Milan Futuro 50
6. Villa Valle 46
7. Brusaporto 45
8. Scanzorosciate 45
9. Oltrepò 44
10. Virtus Ciserano Bergamo 42
11. Caldiero Terme 40
12. Real Calepina 40
13. Castellanzese 39
14. Breno 34
15. Pavia 34
16. Varesina 31
17. Nuova Sondrio 25
18. Vogherese 8
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