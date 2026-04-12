Milan Futuro, Kirovski: "Per noi è importante affrontare calciatori adulti e formati"

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Jovan Kirovski, direttore tecnico del progetto Milan Futuro, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della LND in occasione di Brusaporto-Milan Futuro, gara poi finita 4-0 per i rossoneri.

“Quest’anno è diverso dall’anno scorso, giochiamo con più giovani. Tutte le partite sono difficili. È importante per noi giocare contro giocatori adulti. Puntiamo a far crescere i nostri calciatori, ed è importante che giochino contro calciatori formati. Campi diversi, modi di giocare diversi… Per noi è importante imparare da tutto”.