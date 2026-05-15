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MILAN FUTURO: Cisse prolunga il suo contratto con i rossoneri
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Tramite un comunicato ufficiale, il Milan ha reso noto il rinnovo di contratto di Maiga-Hamadoun Cisse.
Tramite un comunicato ufficiale, il Milan ha reso noto il rinnovo di contratto di Maiga-Hamadoun Cisse. Di seguito il contenuto del comunicato.
COMUNICATO UFFICIALE: MAIGA-HAMADOUN CISSE
AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Maiga-Hamadoun Cisse. Il centrocampista classe 2008 continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.
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