ufficiale

MILAN FUTURO: Cisse prolunga il suo contratto con i rossoneri

MILAN FUTURO: UFFICIALE: Cisse prolunga il suo contratto con i rossoneriMilanNews.it
© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 18:30MILAN FUTURO
di Andrea La Manna
Tramite un comunicato ufficiale, il Milan ha reso noto il rinnovo di contratto di Maiga-Hamadoun Cisse.

Tramite un comunicato ufficiale, il Milan ha reso noto il rinnovo di contratto di Maiga-Hamadoun Cisse. Di seguito il contenuto del comunicato. 

COMUNICATO UFFICIALE: MAIGA-HAMADOUN CISSE

AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Maiga-Hamadoun Cisse. Il centrocampista classe 2008 continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.