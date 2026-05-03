Milan Futuro-Vogherese: le formazioni ufficiali. Torna Balentien in panchina

Milan Futuro-Vogherese: le formazioni ufficiali. Torna Balentien in panchinaMilanNews.it
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Oggi alle 14:41MILAN FUTURO
di Francesco Finulli

Il Milan Futuro oggi scende in campo al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno per la 35^ giornata del girone B di Serie D: avversario di giornata la Vogherese, fanalino di coda del gruppo. Di seguito le formazioni ufficiali della gara che comincerà alle ore 15.

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Pagliei, Vladimirov, Perera; Geroli, Sala, Branca; Menon, Magrassi, Chaka Traorè. A disp.: Longoni, Dalpiaz, Colombo, Minotti, Seedorf, Balentien, Sardo, Asanji, Ossola. All. Oddo

VOGHERESE: Maglieri; Fasano, Sotelo Guerra, Scarfì, Russo, Ricci, Prinelli, Mazzola, Di Rienzo, Zito, Cammarota. A disp.: Selvaggio, Nicosia, Salomone, Lipodio, Montesano, Bisogno, Oumarou, Manelli, Folli. All. Salute 