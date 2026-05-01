Milan Futuro domenica in campo per l'ultima giornata di regular season
Domenica pomeriggio alle ore 15.00, allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, torna in campo il Milan Futuro. Ultima giornata di regular season, con i rossoneri che affrontano la Vogherese ultimissima in classifica, che con la penalizzazione inferta dal Tribunale Federale Nazionale va a -17 punti. Sfida comunque da non sottovalutare: bisogna dar seguito alla bella vittoria nell'ultima giornata per 3-1 sul campo della Castellanzese.
SERIE D GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Folgore Caratese 65
Casatese Merate 58
Chievo Verona 57
Milan Futuro 53
Leon 53
Brusaporto 51
Oltrepò 47
Villa Valle 47
Scanzorosciate 46
Virtus Ciserano Bergamo 45
Caldiero Terme 44
Real Calepina 41
Castellanzese 40
Pavia 37
Breno 35
Varesina 35
Nuova Sondrio 31
Vogherese -17*
*-31 punti
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