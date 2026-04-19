Serie D, Milan Futuro-Varesina: le formazioni ufficiali delle due squadre
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Queste le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Varesina, gara valida per la 32^ giornata di Serie D:
MILAN FUTURO: Torriani, Cappelletti, Minotti, Zukic, Tartaglia, Sala, Eletu, Ossola, Sardo, Traoré, Magrassi. A disp.: Longoni, Borsani, Dalpiaz, Pagliei, Seedorf, Branca, Groli, Asanji, Domnitei. All.: Oddo.
VARESINA: Maddalon, Miconi, Vaz, Cavalli, Sainz-Maza, Guinatt, Costantino, Alari, Manicone, Grieco, Arcopinto. A disp.: Lorenzi, Sassi, Vitiello, Grassi, Valisena, Martinoia, Tassani, Mathessend Li, Franzoni. All.: Spilli.
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Dell'Oro
Assistenti: Gherela - Fatati
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MILAN FUTURO
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