Serie D, Milan Futuro-Varesina: le formazioni ufficiali delle due squadre

Serie D, Milan Futuro-Varesina: le formazioni ufficiali delle due squadreMilanNews.it
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Oggi alle 14:12MILAN FUTURO
di Enrico Ferrazzi

Queste le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Varesina, gara valida per la 32^ giornata di Serie D: 

MILAN FUTURO: Torriani, Cappelletti, Minotti, Zukic, Tartaglia, Sala, Eletu, Ossola, Sardo, Traoré, Magrassi. A disp.: Longoni, Borsani, Dalpiaz, Pagliei, Seedorf, Branca, Groli, Asanji, Domnitei. All.: Oddo. 

VARESINA: Maddalon, Miconi, Vaz, Cavalli, Sainz-Maza, Guinatt, Costantino, Alari, Manicone, Grieco, Arcopinto. A disp.: Lorenzi, Sassi, Vitiello, Grassi, Valisena, Martinoia, Tassani, Mathessend Li, Franzoni. All.: Spilli. 

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Dell'Oro 
Assistenti: Gherela - Fatati