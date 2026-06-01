Milan Futuro, Luca Menon firma il primo contratto da professionista
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L'attaccante 2009 ha firmato il primo contratto da professionista con il Milan
AC Milan comunica che Luca Menon ha firmato il suo primo contratto da professionista.
L'attaccante, classe 2009, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.
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