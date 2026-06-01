Milan Futuro, Luca Menon firma il primo contratto da professionista

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© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Ieri alle 23:30MILAN FUTURO
di Manuel Del Vecchio
fonte acmilan.com
L'attaccante 2009 ha firmato il primo contratto da professionista con il Milan

AC Milan comunica che Luca Menon ha firmato il suo primo contratto da professionista.

L'attaccante, classe 2009, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.