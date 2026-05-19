Trofeo dell'Armonia Sportiva, il Milan Futuro batte la Juve: domani la finale
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Nella giornata di oggi a Solomello, a casa Brunello Cucinelli, è cominciato il terzo Trofeo dell’Armonia Sportiva. Si tratta di un quadrangolare fra le tre squadre U23 italiane: Milan Futuro, Juventus Next Gen, Inter e Atalanta.
I rossoneri di mister massimo Oddo hanno vinto per 3-0 la sfida contro i bianconeri con i gol di Cappelletti, Chaka Traorè e Sardo, la finale si giocherà domattina contro la vincente di Inter-Atalanta.
Questa la formazione messa in campo da Oddo: Pittarella; Cappelletti, Vladimirov, Cullotta, Borsani; Sala, Eletu, Sardo; Menon, Magrassi, Traore.
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