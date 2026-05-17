Sono quattro i ragazzi di Milan Futuro aggregati oggi alla prima squadra per Genoa-Milan

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Complici le assenze di alcuni giocatori per squalifica, Massimiliano Allegri ha deciso di aggregare alla prima squadra quattro ragazzi di Milan Futuro per la sfida contro il Genoa.

Complici le squalifiche di Leao, Estupinan e Saelemaekers, Massimiliano Allegri ha deciso di aggregare alla prima squadra alcuni dei giovani talenti del Milan Futuro di Massimo Oddo. Una scelta tutt'altro che banale, che conferma quanto di buono fatto in questa stagione dall'U23 rossonera.

I ragazzi in questione sono il centrocampista Sardo, il difensore Vladimirov, l'attaccante Balentien e il portiere Torriani, che già l'anno scorso ha fatto il suo esordio in prima squadra, più precisamente nella partita di Champions League contro il Liverpool, valida per la Laegue Phase. Oltre all'estremo difensore, anche Balentien ha già esordito in prima squadra, proprio quest'anno sotto la gestione Massimiliano Allegri, nella vittoria di agosto contro il Lecce.