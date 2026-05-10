Playoff Serie D, le formazioni ufficiali di Chievo Verona-Milan
Il Milan Futuro oggi inizia i Playoff di Serie D, un mini-torneo che non garantisce la promozione alla Serie C. I rossoneri di mister Massimo Oddo sfidano in trasferta il Chievo Verona alle ore 19. Nell'altra semifinale del girone B si sfidano Casatese Merate e AC Leon. In caso di parità si procederà con i tempi supplementari: se persiste la situazione, passa la squadra di casa che si è piazzata meglio nel corso della regular season. Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida.
CHIEVO VERONA: Signorini; Uggè, Baselli, Jassey, Desole, Trillò, De Cerchio, Paloschi, Douglas Costa, D'Este, Turano. A disp.: Costantino, Conti, Dimitrisin, Prandini, Zuddas, Bortolussi, Napoletano, Zanfisi, Brombin. All. Didu
MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Vladimirov, Pagliei, Perera; Sardo, Sala, Eletu; Ossola, Magrassi, Chaka Traorè. A disp.: Longoni, Colombo, Borsani, Minotti, Scotti, Branca, Geroli, Domnitei, Menon. All. Oddo
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