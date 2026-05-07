L'esperto (milanista) di calcio giovanile consiglia per il Milan Futuro la C e non la zona di comfort della D

vedi letture

In occasione della presentazione del nuovo libro di Carlo Pellegatti "50 partite, infinite emozioni. Il Milan", la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Walter De Vecchi, ex giocatore e responsabile del settore giovanile del Milan.

A Milan Futuro conviene restare in Serie D per la crescita dei giovani considerando le difficoltà della C?

"La C è molto complicata ma io sono dell'idea che sia molto più competitiva. Per far crescere i giovani non bisogna farli giocare sempre in una zona di comfort, quindi preferirei che il Milan facesse la C, anche se capisco che comporti oneri e costi diversi".

IL REGOLAMENTO PER IL RIPESCAGGIO

Si è svolta oggi, presso la sala ‘Paolo Rossi’ della sede della FIGC a Roma, la riunione del Consiglio Federale. Nella sua relazione iniziale, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha informato il Consiglio sui motivi che lo hanno indotto alle dimissioni nei giorni successivi alla mancata qualificazione al Mondiale 2026, ripercorrendo anche le interlocuzioni avute con le componenti federali e con la VII Commissione della Camera dei Deputati. Con specifico riferimento a quest’ultima, Gravina ha spiegato che aveva preparato una relazione sullo stato di salute del calcio italiano, poi pubblicata sul sito federale una volta annullata l’audizione prevista inizialmente per l’8 aprile. Nel suo intervento, ha poi ribadito la necessità di chiarire una volta per tutte, anche a beneficio di media e tifosi, il perimetro d’azione e le conseguenti responsabilità della Federazione, delle Leghe e delle istituzioni, a tutti i livelli. Infine, si è detto felice che le proposte avanzate nella suddetta relazione siano state riprese quasi per intero nella bozza di disegno di legge fatta circolare la scorsa settimana in Senato, ma allo stesso tempo ne ha denunciato la gravità nella parte specifica dove fa riferimento alla possibilità, stabilita per legge, di commissariare la FIGC, definendolo un atto non risolutivo dei problemi e in palese violazione del principio di autonomia sancito e tutelato dagli statuti CIO, FIFA e UEFA.

Nelle sue informative, il segretario generale Brunelli ha reso partecipi i consiglieri dell’invio della relazione dell’attività della Commissione federale Safeguarding relativa al secondo semestre 2025. Tale relazione illustra anche i risultati conseguiti e le prospettive evolutive delle politiche di safeguarding della FIGC, anche per tracciare le linee d’azione per il successivo semestre.

Modifiche regolamentari

In base all’intendimento emerso nell’ultima riunione del Consiglio Federale, i consiglieri hanno condiviso e approvato la proposta di modifica dell’art.49 delle Noif avanzata dalla Lega B e dalla Lega Pro secondo la quale, in caso di mancata partecipazione di una società neopromossa nel campionato di categoria superiore, il club dovrà essere sostituito da un’altra società del medesimo campionato di provenienza (principio di sostituzione).

Per quanto riguarda il campionato di Serie C la procedura di riammissione si attiva anche nel caso in cui la domanda di iscrizione al campionato sia priva della tassa di iscrizione e/o garanzia prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali.

Procedure, criteri e termini per l’integrazione delle carenze di organico. Modalità di partecipazione delle seconde squadre in Serie C e Serie D

Il Consiglio ha approvato le procedure, i criteri e i termini per l’integrazione delle carenze di organico nei campionati professionistici. Nello specifico, è stata mantenuta la struttura dello scorso anno, aggiornando solo la priorità nei ripescaggi in Lega Pro che per la prossima stagione sportiva prevede, in virtù del criterio dell’alternanza, il seguente ordine: una nuova Seconda Squadra di Serie A, Lega Pro, Serie D ed eventuale Seconda Squadra di Serie A partecipante al campionato di Serie D.

Il termine perentorio per la presentazione della domanda di integrazione di organico relativa alle riammissioni, sostituzioni e ripescaggi è stato fissato per il 20 luglio 2026.

Il Milan Futuro, che quest'anno partecipa al campionato di Serie D, in caso di un'eventuale domanda di ripescaggio per la Serie C presentata dal club sarebbe in fondo alla graduatoria. È molto probabile quindi che la formazione U23 del Milan giochi in Serie D anche nella prossima stagione.