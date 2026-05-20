Trofeo dell’Armonia Sportiva, finale tra Milan Futuro e Inter U23: vincono i nerazzurri 1-0

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l’Inter Under 23 ha battuto Milan Futuro per1-0 nella finale del terzo Trofeo dell’Armonia Sportiva andato in scena nella giornate di ieri e oggi.

Nella giornata di ieri a Solomello, a casa Brunello Cucinelli, è cominciato il terzo Trofeo dell’Armonia Sportiva. Si tratta di un quadrangolare fra le tre squadre U23 italiane: Milan Futuro, Juventus Next Gen, Inter e Atalanta. Ieri i rossoneri hanno sconfitto i bianconeri della Next Gen per 3-0 mentre i nerazzurri hanno battuto l'Atalanta per1-0.

Questa mattina si sono giocate le due finali, alle ore 11:00 l'Atalanta ha avuto la meglio sulla Juventus per 2-1 conquistando così il terzo posto mentre i rossoneri, in finale contro l'Inter U23, hanno perso 1-0 grazie al gol di Alexiou. Così facendo, i ragazzi di Stefano Vecchi si laureano campioni del torneo. Die seguito le formazioni ufficiali schierate dai due allenatori.

MILAN FUTURO-INTER UNDER 23 0-1

Alexiou

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN FUTURO: 1 Bouyer, 2 Cappelletti, 3 Cullotta, 4 Eletu, 5 Cisse, 6 Vladimirov, 7 Menon, 8 Sala, 9 Magrassi 10 Sardo, 11 Traore. A disp. 12 Pittarella, 22 Catalano, 13 Colombo, 14 Tartaglia, 15 Borsani, 16 Mancioppi, 17 Plazzotta, 18 Geroli, 19 Domnitei, 20 Perina, 21 Petrone. All. Oddo

INTER UNDER 23: 61 Apsits, 5 Alexiou, 10 Kamate, 14 Bovo, 15 Stante, 19 Prestia, 20 La Gumina, 25 David, 34 Kaczmarksi, 44 Berenbruch, 90 Lavelli. A disp. 12 Raimondi, 41 Gallierca, 7 Spinacce, 8 Fiordilino, 9 Topalovic, 46 Cinquegrano, 52 Evangelista, 53 Conti, 55 Matarrese, 58 Peletti, 59 Willimson, 77 Amerighi. All. Stefano Vecchi