Milan Futuro, domenica la terzultima di campionato: è il turno della Varesina
Questa domenica, allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, i rossoneri di Milan Futuro torneranno in campo per la terzultima giornata, la 32°, di Serie D girone B. La squadra di Mister Oddo ospiterà la Varesina, sconfitti nell'incontro precedente dal Chievo Verona per 1-0, alle ore 15:00. I rossoneri invece sono reduci da una roboante vittoria per 4-0 contro il Brusaporto. Di seguito la classifica aggiornata:
SERIE D GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Folgore Caratese 64
2. Chievo Verona 55
3. Casatese Merate 52
4. Leon 51
5. Milan Futuro 50
6. Villa Valle 46
7. Brusaporto 45
8. Scanzorosciate 45
9. Oltrepò 44
10. Virtus Ciserano Bergamo 42
11. Caldiero Terme 40
12. Real Calepina 40
13. Castellanzese 39
14. Breno 34
15. Pavia 34
16. Varesina 31
17. Nuova Sondrio 25
18. Vogherese 8
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