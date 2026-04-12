Brusaporto-Milan Futuro, le formazioni ufficiali. Anche Oddo col tridente

Brusaporto-Milan Futuro, le formazioni ufficiali. Anche Oddo col tridente
Oggi alle 14:23MILAN FUTURO
di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Brusaporto-Milan Futuro, valida per la 31esima giornata del Girone B di Serie D.

BRUSAPORTO: Taramello, Asiatico, Quarena, Selvatico, Paris, Piacentini, Seck, Chiossi, Moraschi, Finazzi, Siani. A disp. Fusi, Personeni, Vecchierelli, Djoubeirou, Calabria, Gotti, Martini, Austoni, Sidibe. All. Maurizio Terletti

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Zukic, Minotti, Tartaglia; Sardo, Eletu, Geroli; Ossola, Magrassi, Traore. A disp.: Longoni, Piciano, Dalpiaz, Pagliei, Seedorf, Branca, Dotta, Zaramella, Asanji. All. Massimo Oddo