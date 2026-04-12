Milan Futuro, Minotti: "Primo gol con questa maglia, è stato emozionante"

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Gabriele Minotti, difensore del Milan Futuro, nella sfida di oggi contro il Brusaporto ha segnato il suo primo gol con la maglia rossonera nella netta vittoria per 4-0 guadagnata dai ragazzi di mister Oddo. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club al termine della partita.

Oggi è arrivato il tuo primo gol:

“È sempre emozionante… Poi è il primo gol con questa maglia. Sono molto contento, ma più che altro oggi era importante tornare a vincere. Dopo una brutta prestazione mercoledì l’importante oggi era vincere e abbiamo risposto bene sul campo”.

Hai anche indossato la fascia da captiano:

"È una bella responsabilità. Sono uno dei più grandi anche se sono giovane. Provo a portare un po’ della mia esperienza anche se ho fatto tre anni con i più grandi. Cerco di aiutare sempre i più piccoli, anche all’interno dello spogliatoio. Sono felice per aver indossato questa fascia”.