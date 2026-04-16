Milan Futuro, domenica la sfida contro il Varesina: la classifica aggiornata
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Dopo il netto successo per 4-0 in casa del Brusaporto il Milan Futuro torna in campo questa domenica contro il Varesina. Appuntamento il 19 aprile al Felice Chinetti di Solbiate Arno a partire dalle 15.00
SERIE D GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Folgore Caratese 64
Chievo Verona 55
Casatese Merate 52
Leon 51
Milan Futuro 50
Villa Valle 46
Brusaporto 45
Scanzorosciate 45
Oltrepò 44
Virtus Ciserano Bergamo 42
Caldiero Terme 40
Real Calepina 40
Castellanzese 39
Breno 34
Pavia 34
Varesina 31
Nuova Sondrio 25
Vogherese 8
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MILAN FUTURO
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