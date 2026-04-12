Oggi alle 15 tocca di nuovo a Milan Futuro: rossoneri in trasferta

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Terza partita in dieci giorni per il Milan Futuro di Massimo Oddo che oggi, alle ore 15, scenderà in campo per la 32^ giornata del campionato di Serie D, girone B. Avversario di giornata il Brusaporto Calcio che ospiterà i rossoneri nello Stadio Comunale dell'omonima città. La gara sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della squadra di casa. La formazione U23 milanista è reduce da un pareggio con il Villa Valle lo scorso fine settimana e dalla sconfitta in casa della Real Calepina in settimana, nel recupero della sosta per le Nazionali.

CLASSIFICA AGGIORNATA - SERIE D GIRONE B

Folgore Caratese 64*

Chievo Verona 52

Casatese Merate 52*

AC Leon 51

Milan Futuro 47

Oltrepò 46*

Villa Valle 45

Scanzorosciate 45

Brusaporto 45

CiseranoBergamo 41

Caldiero Terme 39

Real Calepina 39

Castellanzese 36

Breno 33

Varesina 31

Pavia 31

Sondrio 24

Vogherese 11*

*una partita in più