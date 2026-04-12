Oggi alle 15 tocca di nuovo a Milan Futuro: rossoneri in trasferta

Oggi alle 15 tocca di nuovo a Milan Futuro: rossoneri in trasferta
Oggi alle 07:36MILAN FUTURO
di Francesco Finulli

Terza partita in dieci giorni per il Milan Futuro di Massimo Oddo che oggi, alle ore 15, scenderà in campo per la 32^ giornata del campionato di Serie D, girone B. Avversario di giornata il Brusaporto Calcio che ospiterà i rossoneri nello Stadio Comunale dell'omonima città. La gara sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della squadra di casa. La formazione U23 milanista è reduce da un pareggio con il Villa Valle lo scorso fine settimana e dalla sconfitta in casa della Real Calepina in settimana, nel recupero della sosta per le Nazionali.

CLASSIFICA AGGIORNATA - SERIE D GIRONE B

Folgore Caratese 64*
Chievo Verona 52
Casatese Merate 52*
AC Leon 51
Milan Futuro 47
Oltrepò 46*
Villa Valle 45
Scanzorosciate 45
Brusaporto 45
CiseranoBergamo 41
Caldiero Terme 39
Real Calepina 39
Castellanzese 36
Breno 33
Varesina 31
Pavia 31
Sondrio 24
Vogherese 11*

*una partita in più