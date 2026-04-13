Milan Futuro, Oddo traccia la strada: "Dobbiamo crescere dal punto di vista della cattiveria sotto porta"

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Il Milan Futuro torna alla vittoria e lo fa con un netto 4-0 inferto al Brusaporto. Grande prestazione della squadra anche oltre il punteggio, con una partita coraggiosa e prettamente offensiva.

Di seguito un estratto delle parole di Mister Massimo Oddo:

“Abbiamo fatto molto meglio nel secondo tempo quello che non abbiamo fatto nel primo. Cioè abbiamo fatto sicuramente un’ottima partita in generale, ma con la differenza che nel primo tempo abbiamo peccato di cinismo sottoporta. Avremmo potuto fare 4-5 gol, non li abbiamo fatti e mi sono anche un po’ arrabbiato per questo. Ma non per non aver fatto gol, ma perché bisogna crescere sotto questo punto di vista della cattiveria. Poi dopo quando conterà molto di più, quando questi ragazzotti si troveranno in situazioni in cui devono per forza vincere, e quindi il risultato conterà più di tutto, bisogna imparare ad essere più cattivi, più cinici e trovare il gol quando si può”.