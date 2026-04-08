Perde il Milan Futuro, la classifica aggiornata
MilanNews.it
Questa la classifica aggiornata del girone B di Serie D dopo la sconfitta odierna del Milan Futuro contro la Real Calepina.
SERIE D, GIRONE B: LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Folgore Caratese 63
Chievo 52
Leon 51
Casatese Merate 49
Milan Futuro 47
Scanzorosciate 45
Brusaporto 45
Villa Valle 45
Oltrepò 43
Virtus Ciserano Bergamo 41
Caldiero Terme 39
Real Calepina 39
Castellanzese 36
Breno 33
Varesina 31
Pavia 31
Sondrio 24
Vogherese 8
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