Criscitiello sul Milan: "In questa squadra troppi calciatori neanche a Milanello dovrebbero entrare. E basta con Leao che è una scommessa persa continua"

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Nel suo editoriale sul sito di Sportitalia, Michele Criscitiello ha commentato così il momento no del Milan: "Serve un’idea societaria. Qualcosa di nuovo e di diverso. Allegri ha provato a fare il massimo ma senza calciatori è dura per tutti. Poi anche lui ha le sue colpe, come le ha Tare che ha speso quasi 140 milioni di euro per mezzi calciatori. Serve, però, innanzitutto una chiarezza societaria e non si può andare avanti con una proprietà con due teste. Se comanda Furlani è un conto, se comanda Cardinale è un altro. C’è troppa confusione su ruoli e gerarchie.

In questa squadra troppi calciatori neanche a Milanello dovrebbero entrare. Mediocri o finiti. Basta con Leao che è una scommessa persa continua. Complimenti a Modric per il campione che è stato ma dal prossimo anno serve gente fresca. Come vi abbiamo preannunciato un mesetto fa, Allegri non è convinto di continuare senza chiarezza e programmazione. La verità è che anche in società e i tifosi lo cambierebbero ben volentieri. Le minestre riscaldate spesso sono sciapite".