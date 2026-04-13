Gazzetta: "Leao, il Milan si è stufato. Il club difende Rafa dai fischi dei tifosi, ma aspetta offerte"

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L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Leao, il Milan si è stufato. Il club difende Rafa dai fischi dei tifosi, ma aspetta offerte". Dopo i fischi di San Siro quando il portoghese è uscito dal campo, il compagno di Adrien Rabiot lo ha difeso pubblicamente e anche i dirigenti milanisti hanno cercato di proteggerlo. Il suo futuro in rossonero non è mai stato così in bilico come ora, ma in estate dovrà arrivare un'offerta che soddisfi sia il Diavolo che il calciatore. La vetrina del Mondiale potrebbe dare una grande mano e magari convincere qualche club che in passato lo ha osservato con attenzione come il Manchester United a puntare su di lui per la prossima stagione.

Dopo Milan-Udinese, Rabiot ha dichiarato a Sky: "Posso capire i fischi, anche perché è stata una sconfitta pesante. La cosa che mi ha deluso sono i fischi a Leao perché secondo me lo dobbiamo aiutare, supportare, e questo non lo aiuta. Siamo tutti insieme, fino alla fine, e quindi è stato un pò brutto”.