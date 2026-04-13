Tuttosport sul Milan: "Il dottor Max deve trovare la cura per la squadra malata"

vedi letture

Tuttosport in edicola questa mattina titola così sul Milan: "Il dottor Max deve trovare la cura per la squadra malata". Il momento che sta attraversando il Diavolo nelle ultime settimane è tutt'altro che positivo, tanto che dal sogno scudetto ora si è passati a parlare di Champions League a rischio. L'unico che può far rialzare i rossoneri è Massimiliano Allegri che deve trovare la cura giusta per risollevare il gruppo milanista che è in evidente calo sia fisico che psicologico. Tanti giocatori, tra cui anche i leader e trascinatori Luka Modric e Adrien Rabiot, sono in riserva, ma serve ritrovare subito le energie perchè il Milan non può assolutamente non arrivare tra le prime quattro.

Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A:

1. Inter 75 punti (32 partite giocate)

2. Napoli 66 (32)

3. Milan 63 (32)

4. Juventus 60 (32)

5. Como 58 (32)

6. Roma 57 (32)

7. Atalanta 53 (32)

8. Bologna 48 (32)

9. Lazio 44 (31)

10. Udinese 43 (32)

11. Sassuolo 42 (32)

12. Torino 39 (32)

13. Genoa 36 (32)

13. Parma 36 (32)

15. Cagliari 33 (32)

16. Fiorentina 32 (31)

17. Cremonese 27 (32)

18. Lecce 27 (32)

19. Hellas Verona 18 (32)

20. Pisa 18 (32)