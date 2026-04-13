Milan in crisi, Di Canio: "Vedere così Modric a campo aperto rincorrere Zaniolo fa tenerezza"

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Paolo Di Canio, ex calciatore oggi opinionista per Sky Sport, ha parlato così dell'ultima brutta sconfitta del Milan contro l'Udinese. Queste le sue considerazioni:

"Per lo scudetto hanno fatto bene a crederci, erano lì con l'Inter a giocare anche la Champions, poi chiaro, passano le giornate e i punti si perdono. Il grande problema è tattico, praterie contro l'Udinese, mai viste così quest'anno. Ho dovuto vedere Modric a campo aperto su Zaniolo, mi ha fatto tenerezza. E poi non concretizzano mai, ma non è che devi per forza segnare, devi concludere in porta, chiudere le azioni e non dare possibilità all'avversario di ripartire, di farti male. Questo Milan non ha capacità di controllare e dominare le partite..".

LE PAROLE DI ALLEGRI POST MILAN-UDINESE

"Ora si può dire tutto e il contrario di tutto. Il dato oggettivo su cui dobbiamo migliore è che per 4 volte non abbiamo fatto gol. Abbiamo fatto una partita molto brutta, eravamo frettolosi, non abbiamo avuto pazienza, e sapevamo che l’Udinese poteva far male. Percorso? Sì, ma all'interno di una stagione c’è un momento difficile. C’è un solo modo: lavorare e preparare bene Verona, anche perché l’obiettivo lo possiamo raggiungere anche all’ultima partita”.