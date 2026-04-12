Viviano: "Il Milan durante l'anno non ha meritato di stare dove sta"

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Emiliano Viviano, ex portiere di Serie A e attuale opinionista in televisione ma anche sul web, è intervenuto nel post gara di Milan-Udinese 0-3 sugli schermi di Controcalciotv, su Twitch, per parlare del momento attuale del Milan. Le sue dichiarazioni.

Le parole di Viviano sul Milan: "Quello che sta succedendo oggi per me è la conseguenza di quello che succede da tutto l'anno. Lo dico senza avere niente di negativo nei confronti di Allegri o nei confronti di qualcun altro. Per me il Milan durante l'anno non ha dimostrato di meritare dove sta, dal punto di vista delle prestazioni: poi, ha avuto merito per giocate singole dei giocatori, scelte azzeccatissime dell'allenatore... Però il campo a me diceva altro, l'ho detto e sono stato attaccato più di una volta per questa cosa, pensando che io ce l'avessi con Allegri ma a me non me ne frega un cazzo di Allegri, sinceramente. Nel senso: non ce l'ho con lui e non sono in suo favore. È un grande allenatore e la sua storia parla per sè però sto Milan, per me, non gioca in maniera tale da poter portare a casa il risultato. ll problema non è la classifica ma la prospettiva: così secondo me non c'è prospettiva"