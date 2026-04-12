Pellegatti: “Avete capito perché Allegri ha sempre messo il 3-5-2? Squadra con grosse lacune”

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Nel post partita di Milan-Udinese, partita che è valsa la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Napoli, nel suo canale YouTube Carlo Pellegatti ha commentato così il match e la prestazione dei rossoneri:

"Momento più difficile della stagione. Avrete capito perché il signor Massimiliano Allegri ha sempre giocato col 3-5-2, la partita con l'Udinese penso che sia stata esemplificativa in questo senso. La squadra non è composta da grandissimi campioni, chi lo dice è perché vuole denigrare Allegri, un gioco ben scoperto. Se io dico che la squadra è fortissima e non risponde a livello di classifica, risultati e prestazioni, è ovviamente colpa di Allegri. Giochetto semplice ma noi non cadiamo in questo giochetto semplice. La squadra ha grosse lacune, la squadra non ha mai avuto Leao e Pulisic e quindi aumentano le lacune. Era stato un miracolo vederlo al secondo posto fisso".