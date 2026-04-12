live mn Brusaporto-Milan Futuro (0-4): grande vittoria dei rossoneri

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- Al termine della partita Jacopo Sardo è stato intervistato dai canali ufficiali della LND. Le sue parole:

“Era importante ritrovare la vittoria in ottica Play Off. Vittoria abbastanza netta, siamo rientrati molto bene nel secondo tempo e abbiamo fatto tre gol importanti che ci hanno permesso di gestire la partita”.

Nel secondo tempo avete chiuso la questione:

“È la nostra migliore caratteristica quella di giocare palla a terra. Di solito non rientriamo bene nei secondi tempi, ce lo siamo detti nello spogliatoio”.

Sui tanti gol segnati:

“Di solito noi facciamo molte azioni e concretizziamo poco. Oggi per fortuna abbiamo trovato 4 gol che ci possono dare fiducia. Speriamo di continuare così”.

Sogni di poter aver un'occasione in Prima Squadra?

“È quello poi che pensi nelle seconde squadre, di allenarsi il più possibile in Prima Squadra. Ti migliora molto. Noi diamo il massimo, poi quello che succede, succede”.

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92' Triplice fischio, Milan Futuro batte Brusaporto 4-0.

89' Rossoneri che spingono anche in questo finale di partita alla ricerca del quinto gol.

82' Qualche scatto d'orgoglio per il Brusaporto ma la partita è ormai bella che andata.

77' Il Milan Futuro cambia anche il portiere. Fuori Torriani e dentro Longoni.

75' Rossoneri vicini al quinto gol. Dalpiaz salta l'avversario sulla fascia e poi mette forte in mezzo: Asanji non ci arriva per poco.

70' Cambio Milan Futuro: fuori Geroli e dentro Seedorf.

70' Ammonito Chiossi per una spinta evidente su Geroli.

69' GOL DEL MILAN FUTURO! CHAKA TRAORE! Ossolo mette Traore in porta con un bel filtrante di prima e Chaka non sbaglia con un piazzato di destro! 4-0.

67' Altro cambio per il Milan Futuro: fuori Cappelletti e dentro Dalpiaz.

63' Cambio nel Milan Futuro. Dentro Asanji e Branca, fuori Magrassi ed Eletu.

57 Milan Futuro ora padrone della partita. Il Brusaporto prova qualche azione offensiva, ma i rossoneri sono pronti a colpire in contropiede.

53' GOL DEL MILAN FUTURO! MAGRASSI! Gol pressocché fotocopia di quello di Sardo. Questa volta Traore lancia in profondità il numero 9 del Milan futuro: Magrassi a tu per tu col portiere rimane freddo, lo dribbla e deposita il pallone in rete. 3-0, grande prestazione dei ragazzi di Oddo.

50' Azione personale di Magrassi molto pericolosa, il centravanti rossonero viene murato al momento del tiro al limite dell'area.

46' GOL DEL MILAN FUTURO! SARDO!! Dopo 20 secondi i rossoneri raddoppiano con una fiammata letale. Palla di Ossola che mette il compagno di fronte al portiere: Sardo, di destro, non sbaglia! 2-0.

46' Comincia la ripresa, palla al Milan Futuro

- Le squadre rientrano in campo per il secondo tempo. Nel Brusaporto entrano in campo Martini e Personeni. Escono Asiatico e Selvatico.

45' Fine primo tempo.

45' Chaka Traore ancora vicino al gol! Il rossonero entra nell'area di porta ma viene chiuso proprio all'ultimo secondo.

39' Milan Futuro in controllo, anche se servirebbe più lucidità per chiudere la partita.

34' Selvatico prova a sorprendere Torriani su punizione da lontano, il portiere rossonero risponde presente.

33' Ancora Milan Futuro vicino al 2-0. Cross di Tartaglia da destra, Ossola allunga e Magrassi sul secondo palo non arriva sul pallone per un soffio!

32' Milan Futuro ad un passo dal raddoppio! Magrassi imbuca alla perfezione e mette Chaka Traore davanti al portiere. Il numero 11 apre il piattone ma Taramelli si oppone con un miracolo. Traore poteva fare di più ma grande parata del portiere.

30' GOL DEL MILAN FUTURO! MINOTTI! Punizione dalla trequarti, palla che rimane in area e Minotti di sinistro la spara fortissimo sotto la traversa! Rossoneri in vantaggio!

22' Azione di prima ben congegnata dai rossoneri, che passano da un lato all'altro e liberano Cappelletti per il cross dal fondo. Il passaggio del terzino viene però intercettato da un difensore.

20' Traore dribbla sulla fascia e viene letteralmente falciato in scivolata: per l'arbitro non c'è nulla.

17' Brusaporto pericoloso con una palla vagante in area, Eletu bravo ad anticipare tutti e spazzare.

15' Zukic! Colpo di testa del rossonero a cercare il palo più lontano, Taramelli vola e blocca con un intervento abbastanza difficile.

12' Occasione Milan Futuro! Conclusione potente di Magrassi, respinge il portiere in tuffo.

11' Siani, per ora il più intraprendente del Brusaporto, prova l'azione personale ma dopo un paio di dribbling in area se la porta sul fondo.

10' Ancora nessuna emozione particolare in questi primi dieci minuti del match. Squadre che si studiano.

6' Ancora rossoneri pericolosi con Ossola. Il cross del rossonero viene deviato in angolo, primo corner del match. Nulla di fatto sul traversone dalla bandierina,

4' Si fa vedere anche il Brusaporto. Cross da sinistra di Siani ma il traversone è troppo lungo per l'attaccante in area.

2' Primo tiro del match, è di Ossola. Servito bene tra le linee da Geroli, l'esterno rossonero si allarga sulla sinistra e incrocia col mancino: tiro debole, facile per il portiere.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo pallone del match per il Brusaporto.

- Ingresso in campo delle due squadre. Divisa bianca da trasferta per il Milan Futuro, maglia nera per il Brusaporto.

- Poco prima del fischio d'inizio mister Massimo Oddo ha parlato ai canali ufficiali della LND. Le sue parole:

Come sta andando il progetto Milan Futuro? Come sta vedendo i ragazzi che allena?

“Sono cresciuti ed è quello il nostro programma: badare poco ai risultati ma alla crescita di squadra e individuale dei ragazzi. Abbiamo ragazzi molto giovani ed il nostro obiettivo è quello di avvicinarli al calcio dei grandi. Giocare contro calciatori formati li aiuta a sbagliare meno. Il loro talento va coltivato e si coltiva il più delle volte sbagliando in campo: per questo per noi contano poco la classifica e i risultati. Non che la classifica o i risultati non contino, ma i nostri obiettivi sono ben altro e vanno oltre la posizione in classifica o il risultato finale della partita”.

Amici e amiche di MilanNews.it, ben ritrovati. Torna in campo il Milan Futuro, che nelle ultime cinque partite ne ha vinta una, pareggiate tre e persa una. Sul campo del Brusaporto, a pochi passi dal famosissimo tre stelle, si gioca la trentunesima giornata del girone B di Serie D. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni del match.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

BRUSAPORTO: Taramelli, Asiatico, Quarena, Selvatico, Paris, Piacentini, Seck, Chiossi, Moraschi, Finazzi, Siani. A disp. Fusi, Personeni, Vecchierelli, Djoubeirou, Calabria, Gotti, Martini, Austoni, Sidibe. All. Maurizio Terletti

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Zukic, Minotti, Tartaglia; Sardo, Eletu, Geroli; Ossola, Magrassi, Traore. A disp.: Longoni, Piciano, Dalpiaz, Pagliei, Seedorf, Branca, Dotta, Zaramella, Asanji. All. Massimo Oddo