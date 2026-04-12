Figc, il Milan propone Galliani per contrastare Marotta che promuove Malagò

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Con un presidente federale da eleggere il prossimo 22 giugno, in un'elezione molto delicata e così tanto importante per il futuro del calcio italiano, ancora a pezzi dopo aver mancato per la terza edizione consecutiva l'appuntamento con il Mondiale, stanno emergendo in superficie le prime lotte intestine e politiche in seno alla Lega di Serie A, il cui voto, nelle votazioni finali per l'erede di Gabriele Gravina, peserà per il 18% del totale grazie alle preferenze espresse da 20 delegati.

Domani nell'assemblea di Serie A si discuterà anche di questo con il presidente Lorenzo Simonelli che non avrebbe voluto già parlare di candidati ma piuttosto di programmi. Ma la macchina politica si è già messa in movimento e ad azionarla, secondo quanto riporta il Corriere della Sera questa mattina, è stato il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta. Il numero uno dell'Inter starebbe già raccogliendo le firme per la candidatura di Giovanni Malagò, il favorito numero uno al momento. Una mossa che ha indispettito diversi club, tra cui Milan, Juventus e Parma. In particolare i rossoneri, non tanto contro Malagò come profilo ma più contro l'espressione del potere politico di Marotta, avrebbero chiesto ad Adriano Galliani di farsi avanti come candidato, promosso dal club rossonero. La partita è appena cominciata e sarà una gara a scacchi.