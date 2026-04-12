Ravezzani: "Leao come il Milan: discontinuo, a volte irritante. Splendido comprimario, artista svogliato"

vedi letture

Non è mancato, al termine della gara tra Milan e Udinese terminata con il pesante passivo di 0-3 in favore dei friulani e a discapito dei rossoneri, il commento post gara di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia. Il collega si è espresso sul suo profilo X per condividere il suo punto di vista in merito alla brutta sconfitta patita dai rossoneri nel pomeriggio di sabato a San Siro.

Questo il commento di Ravezzani che paragona Leao al Milan: "Leao si identifica perfettamente nel Milan. Discontinuo, a volte irritante, resterà sempre un grande progetto di campione. Uno splendido comprimario, capace di improvvisi lampi e interminabili pause. Un artista svogliato, un fenomeno spontaneo sempre più raro e inconsapevole".