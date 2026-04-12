Leao-Milan, rapporto compromesso: pomeriggio disastroso per Rafa, futuro incerto

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In un pomeriggio in cui il Milan - tutto dal portiere all'allenatore, passando per riserve e staff - gioca la peggiore partita dell'anno, l'immagine del giorno dopo è comunque quella di Rafael Leao che esce accompagnato dai fischi assordanti di San Siro, dopo aver attirato i mugugni e i malumori dei tifosi per 77 minuti. Il portoghese, numero 10 e più pagato della rosa, il fiore all'occhiello della squadra per molti sostenitori rossoneri, è il simbolo del tracollo del Diavolo: dovrebbe essere quello che fa la differenza in campo, l'emblema, ma non ci riesce ed è per questo che la rabbia legittima del tifo milanista si scatena contro di lui (al di là che sia condivisibile o meno).

Rapporto compromesso

Questa mattina i colleghi della Gazzetta dello Sport, nell'analizzare la sconfitta per 0-3 con l'Udinese, dedicano ampio spazio al caso Leao. In particolare viene sottolineato come, dopo quello che forse è stato il punto più basso della sua esperienza rossonera, il rapporto di Rafa con il Milan sia ormai compromesso. In una stagione condizionata dagli infortuni e in cui rimane il capocannoniere della squadra, da marzo in avanti Leao sembra essere un oggetto estraneo alla manovra rossonera. L'ultimo gol risale al 1° marzo e in generale i numeri sono veramente molto poveri, per un calciatore del suo talento: solo 2 gol nel girone di ritorno, con una media-reti di 0,18 ogni gara e una media punti di 1,36 con lui in campo. Ancora peggio nella casella degli assist, in cui scrive zero. A tutto questo una relazione con i tifosi che peggiora di settimana in settimana: i fischi di ieri sera ne sono la lampante dimostrazione.

Futuro incerto

In questa intricata e complicata stagione di Leao, non sono mancate nemmeno le indiscrezioni su un possibile rinnovo di contratto. Attualmente Rafa è legato al Milan fino al 2028 e negli scorsi mesi lo stesso club aveva cominciato a muoversi con l'idea di trovare un accordo per continuare insieme. Dal 2026 in avanti, però, di fatto, non sono stati registrati passi in avanti, un po' come accaduto anche con Pulisic. E considerando le prestazioni e lo stato psicologico del giocatore ma anche dell'ambiente rossonero nei confronti di Rafa stesso, il futuro del portoghese a Milano sembra più che mai incerto. Salvo una clamorosa e repentina inversione di redimento nelle ultime gare, quest'estate si metterà Leao sulla bilancia e si capirà insieme verso quale strada proseguire.