Rabiot: "Se Leao viene fischiato è come se venissi fischiato io. Dobbiamo dargli fiducia, anche i tifosi"
Adrien Rabiot, centrocampista rossonero e leader dello spogliatoio milanista, si è presentato ieri sera in zona mista per parlare della bruciante e pesante sconfitta contro l'Udinese a San Siro con il risultato di 0-3. Un estratto delle sue dichiarazioni ai microfoni dei colleghi di Sport Mediaset.
Che momento è per Leao, fischiato?
"Non ne abbiamo parlato, credo che sia andato via presto Rafa. Lui deve stare sereno, ovviamente anche lui poteva dare di più ma non mi piace il fatto che sia fischiato: è una roba di squadra, è il momento di stare uniti tra di noi giocatori ma anche con i tifosi. Poi se Leao viene fischiato è come se venissi fischiato anche io. Questa sera abbiamo sbagliato ma lo abbiamo fatto di squadra. Leao lavorando tornerà al meglio, magari per lui è più difficile ma dobbiamo dargli fiducia, anche i tifosi, perché è stato un giocatore importante per il Milan e lo è ancora. Poi anche noi dobbiamo aiutarlo in campo a dare qualcosa in più"
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