Sabato da incubo per il Milan: la Juve ora è a -3. La classifica aggiornata
Semplicemente, un sabato da incubo per il Milan. Tutto quello che poteva andare storto è andato esattamente per il verso sbagliato, con i rossoneri che hanno parecchie colpe, nessuno escluso, nemmeno Massimiliano Allegri. I rossoneri sono stati sconfitti a San Siro per 0-3 dall'Udinese nel pomeriggio, offrendo una delle prestazioni più deprimenti della stagione specialmente per atteggiamento ma anche per rendimento tecnico-tattico, soprattutto in difesa. Dopo qualche ora, nel gara della sera, la Juventus ha vinto 0-1 in casa dell'Atalanta, accorciando la corsa per la Champions League: ora i bianconeri sono a -3 punti dal Milan, momentaneamente quarti, con il Como che potrebbe operare un contro-sorpasso e portarsi a -1 dal Diavolo.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 72
Napoli 65
Milan 63*
Juventus 60*
Como 58
Roma 57*
Atalanta 53*
Bologna 45
Lazio 44
Udinese 43
Sassuolo 42
Torino 39*
Parma 35
Genoa 33
Cagliari 33*
Fiorentina 32
Cremonese 27*
Lecce 27
Verona 18*
Pisa 18*
*una partita in più
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