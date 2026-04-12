Sabato da incubo per il Milan: la Juve ora è a -3. La classifica aggiornata

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Semplicemente, un sabato da incubo per il Milan. Tutto quello che poteva andare storto è andato esattamente per il verso sbagliato, con i rossoneri che hanno parecchie colpe, nessuno escluso, nemmeno Massimiliano Allegri. I rossoneri sono stati sconfitti a San Siro per 0-3 dall'Udinese nel pomeriggio, offrendo una delle prestazioni più deprimenti della stagione specialmente per atteggiamento ma anche per rendimento tecnico-tattico, soprattutto in difesa. Dopo qualche ora, nel gara della sera, la Juventus ha vinto 0-1 in casa dell'Atalanta, accorciando la corsa per la Champions League: ora i bianconeri sono a -3 punti dal Milan, momentaneamente quarti, con il Como che potrebbe operare un contro-sorpasso e portarsi a -1 dal Diavolo.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 72

Napoli 65

Milan 63*

Juventus 60*

Como 58

Roma 57*

Atalanta 53*

Bologna 45

Lazio 44

Udinese 43

Sassuolo 42

Torino 39*

Parma 35

Genoa 33

Cagliari 33*

Fiorentina 32

Cremonese 27*

Lecce 27

Verona 18*

Pisa 18*

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