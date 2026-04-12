Serie A, oggi prosegue il 32° turno: Napoli a Parma e Inter a Como

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Le prime due giornate del 32° turno di Serie A Enilive hanno regalato risultati molto pesanti, non favorevoli al Milan. Dopo la vittoria netta della Roma nell'anticipo del venerdì sul Pisa, ieri i rossoneri sono stati sconfitti dall'Udinese a San Siro per 0-3: una gara disastrosa per il Diavolo. Successivamente è arrivata la vittoria della Juve sull'Atalanta, di misura a Bergamo, che proietta i bianconeri a soli 3 punti dal terzo posto milanista. Nelle due gare delle 15 risultati importanti in chiave salvezza con Torino e Cagliari vincenti in casa rispettivamente contro Hellas Verona e Cremonese. Oggi si continua con quattro gare, tra cui il Napoli in campo alle ore 15 a Parma e l'Inter che sarà ospite del Como nel posticipo delle 20.45.

SERIE A ENILIVE, 32^ GIORNATA - IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 10/04

ore 20.45, Roma-Pisa 3-0

Sabato 11/04

ore 15, Torino-Hellas Verona 2-1

ore 15, Cagliari-Cremonese 1-0

ore 18, Milan-Udinese 0-3

ore 20.45, Atalanta-Juventus 0-1

Domenica 12/04

ore 12.30, Genoa-Sassuolo

ore 15, Parma-Napoli

ore 18, Bologna-Lecce

ore 20.45, Como-Inter

Lunedì 13/04

ore 20.45, Fiorentina-Lazio