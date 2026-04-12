Allegri a Sportmediaset: "La sconfitta ci deve far rialzare le antenne, quelli dietro stanno viaggiando e si stanno avvicinando”

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Dopo la sconfitta contro l’Udinese, un sonoro 0-3 a San Siro, mister Massimiliano Allegri è stato intervistato da Sportmediaset. Le sue parole:

Come te lo spieghi un crollo così eclatante?

“Diciamo che la cosa che abbiamo sbagliato oggi secondo me è stato nell’aver fretta e nell’ordine della fase difensiva. Nella fase offensiva ci siamo bucati troppo forzando un po’, infatti il primo gol l’abbiamo preso su una ripartenza. Ma già il primo tiro di Zaniolo è stato fatto da una palla persa. È normale che quando sei aperto e costruisci devi cercare di sbagliare il meno possibile e avere un po’ più di pazienza. E soprattutto quando difendi devi difendere meglio senza avere la fretta di recuperare la palla”.

Inconsciamente l’allontanarsi del sogno scudetto può aver svuotato la testa di qualche calciatore?

“La sconfitta ci deve far rialzare le antenne, quelli dietro stanno viaggiando e si stanno avvicinando”.

Obiettivo Champions in pericolo?

“In sicurezza nel calcio non c’è niente, perché comunque se perdi due partite in una settimana si può rivoltare tutto. Noi nelle ultime 4 partite abbiamo perso 3 volte”.

L’attacco continua a non segnare…

“Devono stare sereni perché ritorneranno sicuramente a far gol”.

Leao fischiato…

“Ha fatto una buona partita, poteva fare gol, ha avuto occasioni importanti, deve stare sereno. Sta migliorando la condizione come tutti gli altri”.