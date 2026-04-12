Rabiot: "Mancata la determinazione di andare a fare gol. Importante rimanere compatti"

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Adrien Rabiot, centrocampista rossonero e leader dello spogliatoio milanista, si è presentato ieri sera in zona mista per parlare della bruciante e pesante sconfitta contro l'Udinese a San Siro con il risultato di 0-3. Un estratto delle sue dichiarazioni ai microfoni dei colleghi di Sport Mediaset.

Come ti spieghi questa debacle?

"Ci è mancato l'ordine in campo e poi la voglia, la determinazione di andare a fare gol e prendere questo obiettivo che è il nostro. Ci sono dei momenti di difficoltà, ci sta: dobbiamo rimanere uniti e lavorare in questa settimana, in modo forte, e tornare alla vittoria da domenica prossima"

La sconfitta con la Lazio può avervi mentalmente svuotato? Sembra che abbiate meno fame...

"Non so se è stata la sconfitta con la Lazio ma si vede che è un momento di difficoltà: nella stagione ci sono dei momenti così e devi affrontarli al meglio, cercando di essere lucido e sereno. È importante rimanere compatti tra di noi e pensare subito al Verona: siamo ancora in linea con l'obiettivo e dobbiamo tenerlo in testa. Dobbiamo subito switchare: in questa settimana vedremo sicuramente le cose che non abbiamo fatto bene e poi dobbiamo essere concentrati su quello che arriva, perché questo finale di stagione è troppo importante per noi"