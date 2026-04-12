Agresti: "Milan-Juve vale tantissimo. La Juve ha recuperato 7 punti in 4 giornate"

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Milan disastroso a San Siro, rossoneri sconfitti 0-3 dall'Udinese e tutto il discorso Champions League riaperto. Il Diavolo ha visto avvicinarsi sia la Juventus che la Roma, con il Como che ancora deve scendere in campo e potrebbe portarsi a -1 o -3 se non dovesse perdere questa sera contro l'Inter. Sulla Gazzetta dello Sport di questa mattina ha espresso il suo punto di vista sui rossoneri anche il giornalista Stefano Agresti che si è concentrato sulla prestazione di ieri, sulla lotta Champions e su Rafael Leao.

Il commento di Stefano Agresti che individua nel big match tra Milan e Juve che si giocherà tra due settimane, uno dei momenti chiave di questo finale di stagione: "Segniamoci questa data: domenica 26 aprile. C'è Milan-Juve, diventa d'improvviso una sfida che vale tantissimo. E in modo indiretto pesa anche per Como e Roma, coinvolti a loro volta nella bagarre, mentre l'Atalanta - con la sconfitta di ieri - sembra uscire definitivamente di scena. La Juventus in quattro giornate ha recuperato sette punti al Milan".