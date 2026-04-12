Le pagelle della Gazzetta: "salvi" solo Maignan e Pulisic, Leao il peggiore

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Piovono i votacci per il Milan nelle pagelle curate dalla Gazzetta dello Sport questa mattina. Non può che essere così dopo la prestazione davvero brutta che i rossoneri (non) hanno messo in campo ieri a San Siro contro l'Udinese, subendo l'onta della sconfitta netta e senza appello con il risultato di 0-3. Nonostante questo per la rosea ci sono comunque due giocatori che arrivano al 6 in pagella. Uno è il portiere Mike Maignan, considerato esente da colpe e anzi abile nell'evitare un passivo più pesante, l'altro è Christian Pulisic che viene addirittura giudicato come il migliore tra i rossoneri. Questo il giudizio per l'americano: "Per un tempo è l'unico con il piede affilato: il cross impiastricciato da Leao, il tiro fuori di poco. Poi si arrende anche lui".

Il peggiore è Rafael Leao, che si prende un 4: "L'attenuante del ruolo sbagliato, ma il modo in cui fallisce il possibile 1-1 è emblematico del momento. Confuso e irritante". Anche se non fanno figura migliore nè Koni De Winter, nè Adrien Rabiot, valutati con lo stesso voto. Per il difensore belga si legge: "Male sullo 0-2, malissimo sullo 0-3. L'impressione sempre più netta che non sia da Milan, per limiti tecnici e di concentrazione". Insufficienze gravi (4.5) anche per Saelemaekers e Ricci: poi una sfilza di 5 in pagella. Gli unici tra il 5 e il 6 risultano essere Loftus-Cheek e Modric.

Affossato, logicamente, anche Massimiliano Allegri, capitano della nave colata a picco. Il voto è 4 per il tecnico livornese, il giudizio è il seguente: "Più che il 4-3-3 sbaglia la composizione iniziale del tridente, con Leao ancora centravanti. Le correzioni? A latte versato".