Ordine: "Primo comandamento il rispetto delle caratteristiche del gruppo e consapevolezza della cifra tecnica della squadra"

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Brutta, se non orribile, prestazione del Milan ieri pomeriggio a San Siro: rossoneri sconfitti in casa per 0-3 dall'Udinese, allontanandosi definitivamente da Inter e Napoli, permettendo di farsi avvicinare pericolosamente da Juventus e Roma che hanno vinto i rispettivi impegni e ora rinnovano le loro speranze di qualificazione alla Champions League. Con un pezzo sul Corriere dello Sport dal titolo "Cambiando si sbaglia", il giornalista Franco Ordine ha commentato la sconfitta e il momento del Diavolo.

Le parole di Franco Ordine sulla gara milanista: "Non sempre cambiare garantisce il miglioramento. Max Allegri ha resistito per mesi a questa tentazione dettata dai sapientoni del giorno dopo prima di cedere, forse preso anche dallo sconforto per la sconfitta di Napoli che ha provocato - a Milanello e dintorni - una depressione collettiva e la voglia di un rimbalzo miracoloso. Ma i miracoli, nel calcio, non si improvvisano né si raggiungono con una semplice modifica di sistema di gioco perché il primo comandamento deve restare il rispetto religioso delle caratteristiche del gruppo e la consapevolezza della cifra tecnica complessiva".