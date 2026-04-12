Pistocchi sul Milan: "Ha dato l'impressione di non avere idee e gambe"

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Il Milan questo pomeriggio non ha fatto una bella figura. I rossoneri sono stati sconfitti a San Siro per 0-3 dall'Udinese che, di fatto, ha restituito al Diavolo il risultato della gara di andata che si è disputata nel mese di settembre. Quarta gara persa nelle ultime sette per Allegri. A commentare questo risultato anche Maurizio Pistocchi che ha commentato sul suo profilo X.

Le parole di Maurizio Pistocchi sulla gara tra Milan e Udinese: "Dopo le sconfitte in trasferta con Lazio e Napoli, il Milan cade per la terza volta in casa con l’Udinese e mette a rischio anche la qualificazione Champions. L’Udinese lascia giocare i rossoneri per 25’, Pulisic è bravissimo ma Solet devia la sua conclusione e al 27’ Zaniolo apre il contropiede per Atta la cui conclusione è deviata in rete da Bartesaghi. Sotto 1-0, ti aspetti un altro Milan, ma non è così, anzi: al 37’ il cross delizioso di Zaniolo cade sulla testa di Ekkelenkamp che in mezzo a due difensori fa 2-0. Il Milan, senza una prima punta e con Leao fischiato a fine 1° tempo, dà l’impressione di non avere né idee né gambe. Nella ripresa Allegri mette Fullkrug ma, dopo una grande parata di Okoye su Saelemaekers, le cose non migliorano, e ancora Atta in contropiede batte per la terza volta Maignan. Leao, sostituito, si prende le colpe e tutti i fischi di San Siro che, a fine gara, dimostra di non gradire un Milan molto deludente, senza idee e senza gioco".