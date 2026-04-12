Per la prima volta in stagione il Milan ha subito tre gol

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Per la prima volta in stagione il Milan ha subito 3 gol nell'arco di una partita: i rossoneri sono stati sconfitti a San Siro per 0-3 dall'Udinese che ha ampiamente meritato, dimostrandosi ampiamente superiore dal punto di vista tattico ma soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento. Si tratta anche della terza sconfitta interna in campionato dopo quelle incassate contro Cremonese e Parma. La quinta totale se si aggiungono le ultime due trasferte contro la Lazio e il Napoli. In stagione invece è la settima sconfitta aggiungendo anche le partite perse nelle coppe sempre contro biancocelesti e partenopei.

Questo il tabellino di Milan-Udinese, match valido per la trantaduesima giornata di Serie A.

MILAN-UDINESE 3-0

Marcatori: 27’ aut. Bartesaghi, 37’ Ekkelenkamp, 71’ Atta.

LE FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame (dal 46’ Fullkrug), De Winter, Pavlović, Bartesaghi; Ricci (dal 60’ Fofana), Modrić (dal 72’ Jashari), Rabiot; Saelemaekers, Leão (dal 77’ Loftus-Cheek), Pulisic (dal 72’ Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano; Estupiñan, Gabbia, Odogu, Tomori, Gimenez. All.: Allegri.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp (dal 86’ Miller), Karlström, Atta (dal 86’ Zarraga), Kamara; Zaniolo (dal 66’ Piotrowski), Davis (dal 76’ Gueye). A disp.: Nunziante, Padelli, Sava; Arizala, Bertola, Mlačić; Camara; Bayo, Buksa. All.: Runjaić.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.

Ammoniti: 16’ Leao, 46’ Kristensen.

Recupero: 1’ 1T, 3’ 2T.